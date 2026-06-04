Policía cancela “teenager takeover” de St. Augustine Beach y estará vigilante a que se cumpla

St. Augustine, Fla. — Luego que el fiscal general de Florida le solicitará al fiscal estatal investigar y procesar a los organizadores del evento “Teenager Takeover”, la edición programada para St. Augustine Beach fue cancelada, según anunció la policía.

Dos eventos anteriores de este tipo terminaron con heridos de bala, incluyendo un menor de edad, lo que encendió las alarmas de las autoridades para evitar que la situación se siga saliendo de control.

La policía advirtió en un comunicado que cualquier reunión ilícita, actividad delictiva o alteración del orden público será respondida con acciones policiales inmediatas.

El jefe adjunto del Departamento de Policía de St. Augustine Beach, Daniel Carswell, extendió una invitación a disfrutar, pero dentro de la ley.

Policía cancela "Teen Takeover" Policía de St. Augustine advierte de "Teen Takeover"

“Todo el mundo es bienvenido, pero dispararse unos a otros, beber alcohol, poner música a todo volumen o perturbar la tranquilidad de la playa, ahí es cuando vamos a tener problemas con ustedes”, advirtió.

El jefe policial advirtió además que ya tienen identificados a los organizadores y esa información irá directamente a la oficina del fiscal general si se atreven a seguir adelante.

Aun cuando se ha hecho pública la cancelación de este evento, la policía se mantendrá atenta para evitar que jóvenes se agrupen y decidan seguir adelante con la convocatoria, por un tema de seguridad pública.

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