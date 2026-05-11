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Policia busca sospechoso de robo en condado de Putnam

By Jankarlos Matias Reillo, Noticias Jacksonville
Deputies searching for suspect linked to burglary in Punam County
By Jankarlos Matias Reillo, Noticias Jacksonville

CRESCENT CITY, Fla. — La Oficina del Sheriff del Condado de Putnam necesita ayuda para encontrar a un hombre, sospechoso de un robo en Crescent City.

El incidente forzó el cierre de la escuela Middleton Burney como medida de precaución.

Si has visto la persona o tienes alguna información, puedes comunicarte con la Oficina del Sheriff al 386-329-0800 o Crimestoppers al 1-888-277-8477.

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