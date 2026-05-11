Policia busca sospechoso de robo en condado de Putnam

CRESCENT CITY, Fla. — La Oficina del Sheriff del Condado de Putnam necesita ayuda para encontrar a un hombre, sospechoso de un robo en Crescent City.

El incidente forzó el cierre de la escuela Middleton Burney como medida de precaución.

Si has visto la persona o tienes alguna información, puedes comunicarte con la Oficina del Sheriff al 386-329-0800 o Crimestoppers al 1-888-277-8477.

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