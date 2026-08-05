Regreso a clases en Jacksonville: severas penas por exceso de velocidad

JACKSONVILLE, Fla. — Con el inicio del nuevo ciclo lectivo, las carreteras de Florida vuelven a congestionarse con autobuses, peatones, ciclistas y, en especial, una gran cantidad de conductores principiantes.

Sin embargo, las autoridades advierten que el panorama vial cambió drásticamente: sobrepasar los límites de velocidad ya no es solo cuestión de una multa de tránsito.

El exceso de velocidad representa más del 28 % de las infracciones que reciben los automovilistas en el estado. Para frenar esta problemática, el Oficial Oswaldo Vargas, de la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO), fue contundente:

“La velocidad mata, y no solamente eso: los policías vamos a estar fiscalizando y haciendo cumplir con rigor las leyes de velocidad.”

La ley contra los “Super Speeders”: de falta civil a delito criminal

Este es el primer regreso a clases bajo la entrada en vigor de la nueva ley contra los denominados “Super Speeders”, la cual elimina la impunidad en los casos más extremos. Anteriormente, manejar a altas velocidades se consideraba una simple infracción civil que conllevaba puntos en la licencia o el pago de una boleta. Hoy, la historia es muy diferente.

“Bajo esta ley, ahora es un delito criminal conducir a 50 millas por hora por encima del límite establecido o manejar a más de 100 millas por hora. Anteriormente era un delito civil, pero bajo esta nueva ley es penal. Quiere decir que puedes ir a la cárcel hasta por 30 días, pueden suspender tu licencia y aplicar una multa de 500 dólares”, destacó el abogado José Rivas.

Un riesgo mortal para los jóvenes

Más allá de los arrestos y los antecedentes penales, las consecuencias fatales son la mayor preocupación de los organismos de seguridad.

Datos del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) revelan que entre 2019 y 2023 el exceso de velocidad contribuyó a casi el 10 % de las muertes en accidentes de tránsito. Entre los grupos más vulnerables y expuestos figuran los jóvenes de 16 a 25 años.

Teen Driver Challenge: Entrenamiento gratuito e incentivos

Para contrarrestar estas cifras y educar a las nuevas generaciones, el JSO —en alianza con diversas entidades— ofrece el Teen Driver Challenge. Se trata de un programa completamente gratuito diseñado para jóvenes de entre 16 y 19 años, donde aprenden técnicas defensivas de conducción y manejo de situaciones de emergencia.

“El desafío busca hacer de cada participante una persona más confiable y respetuosa en la calle”, añadio el oficial Vargas.

Además de adquirir conocimientos de supervivencia al volante, los alumnos que completen el curso podrían ser elegibles para recibir un descuento en la póliza del seguro del auto.

Requisitos para participar:

Contener licencia de conducir válida de Florida.

Residir en el Condado de Duval.

Contar con un vehículo propio registrado y asegurado.

Las próximas sesiones presenciales están programadas para el 12 de septiembre y el 10 de octubre.

Información e inscripciones: Puedes consultar las bases e inscribirte directamente en el sitio oficial de JSO Teen Driver Challenge.

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