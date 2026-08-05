Aumentan los almuerzos escolares en Duval y preocupa a familias hispanas

JACKSONVILLE, Fla. — Las familias del condado de Duval enfrentarán un nuevo incremento en sus gastos con el inicio del año escolar. La Junta Escolar aprobó un aumento de 10 centavos en el precio de los almuerzos para los estudiantes de las escuelas públicas, una decisión que se suma al alza generalizada en el costo de vida que afecta especialmente a los hogares con niños en edad escolar.

Con la nueva tarifa, los estudiantes de primaria pagarán 4,10 dólares por almuerzo, mientras que los alumnos de secundaria y preparatoria deberán pagar 4,35 dólares. El desayuno continuará siendo gratuito para todos los estudiantes del distrito.

Las autoridades escolares habían adelantado el mes pasado que el ajuste era necesario para cumplir con las directrices federales sobre el programa de alimentación escolar. Sin embargo, la medida ha generado descontento entre muchos residentes de Jacksonville, quienes consideran que el aumento llega en un momento de fuerte presión económica.

“Es lamentable porque todo ha subido, desde el costo de la vivienda hasta la comida. A mí no me afecta directamente porque preparo el almuerzo de mi hijo en casa, pero conozco muchas familias que sí están siendo golpeadas porque los salarios no aumentan al mismo ritmo que la renta, la electricidad y la alimentación”, expresó Deroline González, residente de Jacksonville.

Otros ciudadanos consideran que servicios esenciales como la educación deberían mantenerse al margen de los aumentos derivados de la inflación.

“Las escuelas y los hospitales son lo más sagrado que deberíamos tener. Si se ponen más obstáculos para que los niños puedan alimentarse en la escuela, se complica aún más la situación para los padres, especialmente quienes tienen tres o cuatro hijos”, afirmó Jhon Meleán.

El pesimismo también está presente entre algunos residentes, quienes consideran que la situación económica seguirá deteriorándose.

“Esto no va a mejorar. Cada día todo está más caro y, sin importar el salario que uno tenga, no alcanza para vivir”, señaló Ninoska Vallecillos.

No obstante, el incremento no afectará a todos los estudiantes. Aquellos que asisten a escuelas incluidas en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria continuarán recibiendo almuerzos gratuitos. Además, estudiantes de 37 escuelas del condado de Duval podrían calificar para comidas gratuitas o a precio reducido, siempre que cumplan con los requisitos del programa federal.

Actualmente, los precios de los almuerzos escolares en Duval se encuentran entre los más altos de los distritos vecinos. Las familias que consideren que cumplen con los criterios de elegibilidad pueden solicitar el beneficio de comidas gratuitas o a precio reducido a través del portal MySchoolBucks.com.

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