Temporada de huracanes: Lo que los propietarios deben saber sobre el riesgo de inundaciones

Jacksonville, Fla. — Con el inicio de la temporada de huracanes, expertos recuerdan a los propietarios y compradores de vivienda que el riesgo de inundaciones no se limita a las zonas costeras. Una nueva ley en Florida busca precisamente que quienes adquieren una propiedad cuenten con más información sobre posibles riesgos antes de cerrar una compra.

Para Vanezza Reyes, propietaria de una vivienda en Jacksonville, el tema fue una sorpresa cuando comenzó el proceso para comprar su primera casa.

“Como primera compradora, en un primer momento no tenía conocimiento de que propiedades fuera de la zona costera están sujetas a algún tipo de inundación”, explicó.

Según especialistas en bienes raíces, desconocer este riesgo puede tener consecuencias financieras importantes, especialmente durante la temporada ciclónica.

Joel González, broker asociado de Real 4 Jax Team, explicó que Florida implementó recientemente una ley que obliga a los vendedores a informar a los compradores sobre el historial y riesgo de inundaciones de una propiedad.

“Exige a los vendedores proveer un documento de divulgación sobre temas de inundaciones. Se llama Flood Disclosure en inglés”, señaló González.

La medida busca ofrecer mayor transparencia durante las transacciones inmobiliarias y evitar que los compradores descubran demasiado tarde que una vivienda se encuentra en una zona vulnerable a inundaciones.

Aunque muchas personas asocian las inundaciones con propiedades frente al mar, González asegura que en el noreste de Florida existen otros factores que pueden aumentar el riesgo.

“Nosotros somos parte de un sistema de ríos muy importante, encabezado por el río St. Johns y sus afluentes. Hay residencias que aparentan no tener ningún riesgo, pero que pueden haberse visto afectadas durante huracanes por cambios en los niveles del agua y las mareas”, indicó.

Reyes, cuya vivienda se encuentra cerca del río St. Johns, afirma que conocer el riesgo es importante, pero que la preparación sigue siendo la mejor herramienta para proteger a las familias.

“No es menos cierto que los fenómenos naturales pueden hacer de las suyas, y debemos contar con todos los preparativos necesarios”, comentó.

¿Cómo saber si su propiedad está en una zona de riesgo?

Los expertos recomiendan verificar el nivel de riesgo de inundación de una vivienda utilizando los mapas de inundación de FEMA. Los propietarios y compradores pueden ingresar la dirección de una propiedad y consultar información sobre las zonas de riesgo y requisitos de seguro contra inundaciones.

Con la temporada de huracanes ya en marcha, autoridades y expertos insisten en la importancia de conocer los riesgos específicos de cada propiedad y tomar medidas preventivas antes de que llegue una emergencia.

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