WhatsApp permitirá usar nombres de usuario para proteger tu número móvil

En un movimiento clave para la privacidad digital, WhatsApp anunció que permitirá a sus usuarios identificarse mediante un nombre de usuario único (username), eliminando la obligación de compartir el número de teléfono para ser contactado. La compañía ya ha habilitado la reserva anticipada de estos nombres, de cara al lanzamiento oficial de la función a finales de año.

Hasta ahora, la plataforma —que cuenta con más de 3,000 millones de usuarios en todo el mundo— requería obligatoriamente el número telefónico para iniciar cualquier conversación. Con este cambio, los usuarios podrán configurar sus cuentas para ser localizados exclusivamente a través de su alias.

“Hemos diseñado esto como una función central de privacidad”, afirmó Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto de WhatsApp.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Para garantizar la seguridad y evitar el spam, la aplicación implementará reglas estrictas en el uso de los alias:

Sin buscadores públicos: No habrá un directorio global de nombres de usuario ni sugerencias automáticas mientras escribes. Para chatear con alguien, se deberá conocer el alias exacto.

No habrá un directorio global de nombres de usuario ni sugerencias automáticas mientras escribes. Para chatear con alguien, se deberá conocer el alias exacto. Longitud permitida: Los nombres de usuario deberán tener entre 3 y 35 caracteres .

Los nombres de usuario deberán tener entre . Prioridad corporativa: Las empresas, creadores y organizaciones que ya tengan cuentas verificadas en Instagram y Facebook tendrán prioridad para reclamar el mismo nombre en WhatsApp.

Las empresas, creadores y organizaciones que ya tengan cuentas verificadas en Instagram y Facebook tendrán prioridad para reclamar el mismo nombre en WhatsApp. Protección contra la suplantación: WhatsApp reservará de forma automática los nombres de celebridades, figuras públicas y entidades gubernamentales para evitar perfiles falsos.

Adiós a las limitaciones actuales

Actualmente, las opciones de privacidad de la app se limitan a bloquear usuarios o silenciar llamadas desconocidas. Aunque existe un “nombre de perfil”, este solo es visible dentro de grupos para quienes no tienen el contacto guardado.

Dado que los alias atractivos y cortos son altamente codiciados en internet, la compañía decidió abrir el registro de forma anticipada. Se espera que millones de personas corran a asegurar el suyo antes del despliegue masivo en los próximos meses.

Este artículo de The Associated Press fue traducido del inglés al español mediante herramientas de inteligencia artificial generativa y revisado por un editor de Telemundo Jacksonville.

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