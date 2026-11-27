Jacksonville, Fla. — En Jacksonville, como en buena parte del resto de la nación, el viernes negro estaría dando buenas señales de recuperación económica para el comercio.

El viernes negro ha pasado del plato fuerte de las grandes ofertas a apenas el inicio de la temporada de compras para la navidad, a pesar de los tropiezos que la economía viene sufriendo desde hace meses.

Pasada la cena de Acción de Gracias, como todos los años, comienzan las ofertas y las compras para la navidad, una tradición que parece depender no sólo de la economía, sino que tiene muchos otros factores que la impulsan.

ESTIMACIONES DEL VIERNES NEGRO 2026

183 millones de estadounidenses, se estima, estarán comprando durante todo el fin de semana, 17% lo haría de forma presencial, para un total calculado de mil millones en ventas. en Jacksonville.

Un evento que ya cumple 37 años llevándose a cabo: el Christmas Made in The South, estuvo a casa llena.

Mario Camacho, uno de los asistentes a esta exhibición y venta dijo que la gente está gastando.

“Eso me he dado cuenta, la gente está gastando y eso es bueno, porque con la inflación y todo, no nos está ayudando, pero la gente gasta, eso es muy chévere, yo también estoy gastando, ósea que estamos en buena cosa,” afirmó.

Ese comportamiento de los compradores da un impulso necesario para el comercio, porque esa circulación de dinero es un buen síntoma para la recuperación económica, según los expertos. El Cyber Monday (compras en línea) y el uso de la inteligencia artificial para conseguir las mejores ofertas, irían por la misma línea.

Si se mantiene la tendencia por el resto del fin de semana probablemente este viernes negro podría marcar un cambio para que el año cierre con mejores números que los mostrados hasta ahora.

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