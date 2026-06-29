Asesinan hombre en un complejo de apartamentos en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) investiga el asesinato de un hombre en el Westside de Jacksonville.

Según la investigación preliminar, el hombre tiene unos 20 años de edad.

El asesinato ocurrió el domingo, 28 de mayo, a eso de las 10:25 p.m., en Victory Point Apartments, ubicados en Ramona Boulevard.

JSO informó que agentes encontraron a un hombre con varias heridas de bala, en el parque infantil del complejo. El hombre fue declarado muerto en la escena.

Este incidente aún está bajo investigación y detectives del JSO aún buscan a la persona responsable de este tiroteo.

Las autoridades le piden a cualquier persona con información a llamar al JSO, al 904-630-0500, enviar un correo electrónico a jsocrimetips@jaxsheriff.org o llamar de manera anónima a Crime Stoppers, al 866-845-TIPS.

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