Caída de Facebook e Instagram afecta a miles de usuarios este viernes

Miles de usuarios reportaron problemas este viernes para acceder a Facebook, Instagram y Messenger, en una interrupción que afectó a varias de las plataformas más utilizadas de Meta.

De acuerdo con el sitio de monitoreo Downdetector, los reportes comenzaron a aumentar de forma repentina durante la mañana, pasando de decenas de quejas habituales a miles de notificaciones en cuestión de minutos. Entre los problemas más reportados se encuentran cierres inesperados de sesión, dificultades para iniciar sesión nuevamente y errores al cargar perfiles y contenido.

Usuarios afectados acudieron a redes sociales y foros en línea para compartir su frustración. Algunos señalaron que las aplicaciones mostraban una pantalla en blanco, mientras que otros aseguraron haber sido expulsados de sus cuentas sin previo aviso y no poder recuperar el acceso. Reportes similares también aparecieron en comunidades de Reddit, donde usuarios de distintas regiones describieron problemas simultáneos en Facebook, Instagram y Messenger.

La interrupción comenzó poco antes de las 10 a.m., según diversos servicios de monitoreo de fallas en línea. Hasta el momento, Meta no había informado oficialmente la causa del problema ni el alcance exacto de la afectación.

Las caídas de los servicios de Meta no son inéditas. En marzo de este año, Facebook registró una interrupción que afectó a miles de usuarios en Estados Unidos, mientras que incidentes similares han ocurrido en ocasiones anteriores, provocando problemas de acceso y autenticación.

La situación continúa en desarrollo y se espera que Meta ofrezca más detalles una vez concluya la investigación sobre la falla.

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