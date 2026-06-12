Policía busca niños que abusaron de perro

Middleburg, Fla. — La Oficina del Sheriff del Condado de Clay (CCSO, por sus siglas en inglés) busca a un grupo de jóvenes que alagenadamente abusaron y llevaron a la muerte de un pequeño perro en Middleburg.

Según las autoridades, el 17 de mayo, un grupo de 5 a 6 niños alegadamente tiraron al perro, un mestizo de chihuahua, repetidamente debajo del agua y lo abusaron físicamente en la rampa principal de barcos.

En un video compartido por la CCSO, el detective Gary Winterstein indicó que 2 o 3 niños estaban en el agua, mientras que los demás los apoyaban.

“Quiero averiguar quién lastimó a estos animales…No sé porque nadie haría algo así,” afirmó Winterstein.

Testigos en la escena le indicaron a las autoridades que los niños tenían entre 9 y 13 años de edad.

El CCSO indicó que una familia rescató al animal, pero que este murió varios días después debido a sus heridas del incidente.

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“Me dan ganas de llorar al pensar en cómo maltrataron a ese perrito, como si nada, y lo ahogaron; el miedo, el horror, el dolor y el sufrimiento que padeció a costa de un grupo de niños que deberían haber tenido más criterio,” aseveró Debbie Darino, defensora de los derechos de los animales.

Darino es la responsable de la base de datos de maltrato animal de Florida y de la recién promulgada Ley LEASH.

Ella asegura que este tipo de comportamiento no surge de la nada.

“A veces, los niños aprenden de lo que ven, ya sea que haya maltrato en el hogar y lo reproducen de otras maneras, como lastimando o torturando animales o simplemente puede ser que los niños no tengan idea de lo que están haciendo y cuánto dolor y sufrimiento están causando a un animal inocente e indefenso,” agregó Darino.

Además, indicó que no cree que esta sea la primera vez que los niños han hecho algo así.

“En algún momento, uno de esos cuatro o cinco chicos va a decir: ‘Oigan, nosotros fuimos los que lo hicimos’, a la persona equivocada”, puntualizó Darino. “Los van a denunciar, porque la mayoría de la gente que hace este tipo de cosas está deseando presumir de ello.”

Darino también informó que casos de abuso animal como este pueden evitarse si se enseña el cuidado animal en las escuelas y si los niños pasan tiempo alrededor de animales.

El CCSO le está pidiendo a los padres cuyos niños pudieron estar en la zona ese día o a cualquier persona con información sobre este caso, que se comuniquen con las autoridades.

Si tienes alguna información, puedes llamar a la oficina del CCSO, al 904-264-6512 y preguntar por el Detective Gary Winterstein Asimismo, puedes enviar un correo electrónico a GaryW@claysheriff.co y comunícate anónimamente a través de la aplicación SaferWatch o llamar a First Coast Crime Stoppers al 888-845-TIPS (8477).

También, puedes presionar aquí.

Chase Robinson, el director ejecutivo de First Coast Crime Stoppers, emitió la siguiente declaración:

“La crueldad animal no es un acto inofensivo; es un delito grave y a menudo, una señal de alerta de futuros comportamientos violentos. La crueldad demostrada en este caso ha conmocionado a nuestra comunidad y estamos comprometidos a ayudar a la Oficina del Sheriff del Condado de Clay a identificar a los responsables. Alguien sabe lo que sucedió. Instamos a cualquier persona que tenga información a que se presente de forma anónima y ayude a garantizar que se rindan cuentas.”

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