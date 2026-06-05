Encuentran restos humanos en patio de hogar en Northside

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) trabaja para identificar unos restos humanos encontrados en el patio de un hogar en el Northside.

Según las autoridades, el hogar está ubicado en 4500 Lincrest Drive South.

JSO informó que fueron alertados de los restos el miércoles, a eso de las 10:30 p.m.

Una vecina de la comunidad, quien ha vivido ahí por la mayor parte de su vida y prefirió mantenerse anónima, indicó que se despertó cuando escuchó varias patrullas fuera de su hogar. Ella dice que está incrédula ante este descubrimiento y asegura que su comunidad es tranquila y típicamente no ocurren situaciones así.

De acuerdo a JSO, los restos fueron hallados cubiertos en un material parecido a una alfombra y aún no han localizado al dueño del hogar donde fueron encontrados.

“Nadie espera que algo así suceda en su vecindario. Es algo inesperado. Muy inesperado”, aseveró la vecina.

“Me temblaban los ojos, me erizaba la piel. Me desperté de una siesta para ir a la tienda y me encontré con 40 policías fuera de mi casa. Fue realmente aterrador, muy aterrador”, agregó la vecina.

“Aquí solo hay gente mayor. Hay algunos bebés por ahí, pero casi nunca se les oye. Son personas mayores y eso es lo que me encanta. No hay drama ni cosas malas por aquí”, puntualizó.

Por su parte, el sargento Steve Rudlaff, de la policía de Jacksonville, indicó que primero encontraron un hueso y que “tras consultar con la oficina del médico forense del noreste de Florida, se identificó como un hueso humano.”

Poco después de encontrar el hueso, los agentes del JSO investigaron el vecindario hasta encontrar los restos.

Las autoridades informaron que están trabajando para determinar cuánto tiempo han estado los restos en el hogar y para recuperar el resto de las osamentas.

Nuestra estación afiliada, Action News Jax, logró descubrir que hay una persona desaparecida reportada en esta área.

Su nombre es Roderick Earl Porter.

Según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Porter desapareció el 7 de mayo del 2024 y tendría 56 años hoy en día.

La vecina indicó que ella había visto al hombre anteriormente.

“Lo vi hace dos años. Yo salía para ir a algún sitio. Él salía justo detrás de mí; tenía un cigarrillo en la boca. Y parecía molesto,” afirmó.

JSO confirmó que una persona despreció en esta ubicación hace dos años, pero aún desconocen si hay una conexión con este hallazgo.

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