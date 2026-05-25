Jacksonville, Fla. — Dos familias perdieron su hogar y todas sus pertenencias, tras un incendio en su apartamento, ubicado en Art Museum Drive.

Según el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville (JFRD, por sus siglas en inglés), el fuego se suscitó a eso de las 4:18 a.m. del domingo, 24 de mayo.

Oficiales dicen que dos adultos fueron llevados al hospital, donde uno de ellos falleció.

El fuego dejó a siete adultos y cinco niños sin un hogar, según el JFRD.

Familias lo pierden todo en incendio

Vecinos indicaron que el fuego impactó a dos familias directamente; siendo una de estas la familia Martinez.

Alexandra Martinez, una niña de 9 años, dice que ella estaba en el apartamento cuando inició el fuego.

Ella tiene dos hermanos, uno de 6 años y otro de tan solo tres meses.

Aunque el Jefe de bomberos del estado aún investiga la causa del incendio, Alexandra asegura que el fuego comenzó en la cocina.

Ella dice que su madre, Sandra, la despertó, pero que aún quedaba un hombre adentro y que cuando su madre rompió una ventana, podía escuchar al hombre pidiendo ayuda.

“Dos chicos vinieron a ayudarlo, pero fue muy difícil; entonces le decían: ‘Despierta, despierta’, pero él no despertaba. Luego, los dos bajaron hasta la calle, y el chico murió”, contó Alexandra.

Ella explicó que una de las personas que intentó ayudar al hombre fue Robert Leyte, quien indicó que ha conocido a la familia por años y vive en el mismo complejo.

“La señora, Sandra, se despertó gritando pidiendo ayuda, y yo estaba aterrorizado”, narró Leyte. “Intentaba salvarles la vida, pero no pude hacerlo“, lamentó.

Las autoridades aún no han revelado la identidad del hombre que perdió su vida.

Por su parte, Kim Bogart, quien es la dueña de una organización sin fines de lucro, llamada Kim’s Open Door y ha conocido a la familia por años, dice que vió como la familia lo perdió todo.

“En este momento, realmente no sabemos dónde van a dormir esta noche”, afirmó Bogart. “Necesitan vivienda, ropa, todo lo que se les ocurra. Lo perdieron todo”.

Bogart creó una página GoFundme, para la familia. Para donar, puedes presionar aqui.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.