Florida implementa más de 100 leyes: aquí los mayores cambios

A partir de este 1 de julio, más de 100 nuevas leyes aprobadas por la Legislatura de Florida entran en vigor de forma oficial. Estas normativas introducen cambios significativos en materia de seguridad pública, educación, protección al consumidor, construcción, transporte y regulación de negocios.

Las autoridades estatales han recomendado a todos los residentes familiarizarse con estas regulaciones para evitar posibles sanciones, así como para conocer los nuevos derechos y obligaciones que establecen.

A continuación, se detallan las medidas de mayor impacto en la vida diaria del “Estado del Sol”:

🚨 Seguridad y protección ciudadana

Lucha contra la violencia doméstica (HB 277): Esta ley endurece de forma severa las sanciones para los agresores reincidentes y convierte en un delito grave la segunda violación de una orden de protección. Además, amplía la ayuda económica para las víctimas que necesiten reubicarse por seguridad, permite el uso de monitoreo electrónico para ciertos ofensores e incorpora herramientas para que los jueces respondan de manera más rápida.

Esta ley endurece de forma severa las sanciones para los agresores reincidentes y convierte en un delito grave la segunda violación de una orden de protección. Además, amplía la ayuda económica para las víctimas que necesiten reubicarse por seguridad, permite el uso de monitoreo electrónico para ciertos ofensores e incorpora herramientas para que los jueces respondan de manera más rápida. Restricciones para depredadores sexuales (SB 212): Se amplían considerablemente las zonas donde los depredadores y ofensores sexuales tienen prohibido residir. A partir de ahora, no podrán vivir a menos de 1,000 pies de una piscina pública, una restricción que se suma a las ya existentes en torno a escuelas, parques y guarderías.

Se amplían considerablemente las zonas donde los depredadores y ofensores sexuales tienen prohibido residir. A partir de ahora, no podrán vivir a menos de 1,000 pies de una piscina pública, una restricción que se suma a las ya existentes en torno a escuelas, parques y guarderías. Ley contra organizaciones terroristas domésticas (HB 1474): Permite al estado designar formalmente a determinadas agrupaciones bajo esta categoría, imponiendo nuevas sanciones penales y disciplinarias para quienes las promuevan o apoyen. Asimismo, refuerza la protección de los derechos constitucionales frente a la aplicación de leyes extranjeras.

🚗 Tránsito y transporte

Conductores reincidentes (HB 35 - “Isaiah’s Law”): Esta medida incorpora el delito de conducir sin una licencia válida a la lista de infracciones que pueden calificar a una persona como un “infractor habitual de tránsito”. Quienes acumulen múltiples violaciones se enfrentarán a sanciones mucho más estrictas e incluso a cargos por delitos graves si continúan al volante.

🛒 Protección al consumidor y comercio

Derechos en la compra de mascotas (SB 1004): Fortalece los derechos de los consumidores al adquirir perros o gatos en tiendas de mascotas. Los comercios están obligados a entregar el historial veterinario y la documentación médica completa del animal, además de clarificar las condiciones de financiamiento. Si la mascota presenta una enfermedad no revelada previamente, el comprador tendrá el derecho de cancelar el contrato o exigir un reembolso completo.

Fortalece los derechos de los consumidores al adquirir perros o gatos en tiendas de mascotas. Los comercios están obligados a entregar el historial veterinario y la documentación médica completa del animal, además de clarificar las condiciones de financiamiento. Si la mascota presenta una enfermedad no revelada previamente, el comprador tendrá el derecho de cancelar el contrato o exigir un reembolso completo. Transparencia en restaurantes (SB 606): Los establecimientos hosteleros deberán informar de manera clara y visible cualquier cargo obligatorio adicional —como propinas automáticas, recargos por pago con tarjeta de crédito, tarifas de servicio o entrega— antes de que el cliente realice su pedido.

Los establecimientos hosteleros deberán informar de manera clara y visible cualquier cargo obligatorio adicional —como propinas automáticas, recargos por pago con tarjeta de crédito, tarifas de servicio o entrega— antes de que el cliente realice su pedido. Freno al aumento eléctrico por IA (SB 484): Las compañías de servicios públicos tienen prohibido trasladar a los clientes residenciales y a los pequeños negocios los costos derivados del suministro eléctrico y de agua de los grandes centros de datos utilizados para la inteligencia artificial.

🏡 Trámites, hogar y educación

Menos permisos para remodelaciones pequeñas (HB 803): Con el fin de reducir la burocracia y los costos para propietarios y contratistas, se elimina la necesidad de pedir permisos locales para trabajos de remodelación residencial de $7,500 o menos. Esta excepción no aplica si las obras involucran sistemas eléctricos, plomería, estructuras, gas o si la vivienda se encuentra en una zona de inundación.

Con el fin de reducir la burocracia y los costos para propietarios y contratistas, se elimina la necesidad de pedir permisos locales para trabajos de remodelación residencial de $7,500 o menos. Esta excepción no aplica si las obras involucran sistemas eléctricos, plomería, estructuras, gas o si la vivienda se encuentra en una zona de inundación. Flexibilidad para estudiantes de secundaria (HB 453): Los alumnos de secundaria podrán utilizar dos años de participación en bandas de marcha ( marching bands ) para cumplir de forma válida con parte de los requisitos de educación física y artes necesarios para poder graduarse.

Los alumnos de secundaria podrán utilizar dos años de participación en bandas de marcha ( ) para cumplir de forma válida con parte de los requisitos de educación física y artes necesarios para poder graduarse. Defensa de los equipos de jardinería a gasolina (SB 290): Se prohíbe explícitamente que las ciudades y condados limiten o veten el uso de sopladoras de hojas, cortadoras de césped y herramientas similares que funcionen con gasolina, frenando un debate que se había extendido por varios municipios del estado.

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