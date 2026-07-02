Nuestros 250: Jacksonville celebra el 4 de julio con un megaevento histórico

¡Que resuene la libertad! La ciudad de Jacksonville se prepara para una celebración histórica de dos días con motivo del 250.º aniversario de los Estados Unidos. El gran festejo se tomará tanto la orilla norte como la sur del río St. Johns, cerca del centro de la ciudad, prometiendo ser un fin de semana inolvidable para toda la familia.

Agenda de la celebración

Viernes 3 de julio: Freedom Fest

La antesala perfecta comenzará en Friendship Fountain (Southbank). Los asistentes podrán disfrutar de:

Un espectáculo patriótico de luces y música.

Bandas en vivo.

Camiones de comida (food trucks) y mucho más.

Sábado 4 de julio: El Gran Día

Las festividades se expandirán a ambos lados del río con actividades para todos los gustos:

Riverfront Plaza (Downtown): Música en vivo, arte local, opciones gastronómicas y diversión familiar.

Música en vivo, arte local, opciones gastronómicas y diversión familiar. Southbank (Cerca de Friendship Fountain): Un concurso de comer ‘hotdogs’, torneo de cornhole y agrupaciones musicales.

Un concurso de comer ‘hotdogs’, torneo de cornhole y agrupaciones musicales. RiversEdge Park: Más entretenimiento en vivo y un punto de vista alternativo ideal para el gran cierre.

¡El plato fuerte! A las 9:00 p.m. comenzará el espectáculo de fuegos artificiales más grande en la historia de Jacksonville. Se informa que está estrictamente prohibido el uso de drones en el área.

Plan de movilidad y cierres viales

Las autoridades locales (COJ, JFRD y JSO) desplegarán un fuerte operativo de seguridad. Debido a la magnitud del evento, se anticipan retrasos en el tráfico, por lo que se recomienda llegar temprano y armarse de paciencia.

Cierres de calles y puentes principales:

Independent Drive y Laura Street (7:00 a.m. – 11:00 p.m.): Cierre de West Independent Drive desde Hogan Street hasta Laura Street.

Cierre de West Independent Drive desde Hogan Street hasta Laura Street. Puente Acosta (9:00 a.m. – 10:00 p.m.): Cierre del carril de emergencia norte y la acera. Cierre total de carriles hacia el norte de 8:45 p.m. a 9:45 p.m.

Cierre del carril de emergencia norte y la acera. de carriles hacia el norte de 8:45 p.m. a 9:45 p.m. Puente Main Street (2:00 p.m. – 10:15 p.m.): Cierre de carriles exteriores y aceras adyacentes. Cierre total de todos los carriles y aceras de 8:30 p.m. a 10:15 p.m.

Accesos al Complejo Deportivo:

Si planeas asistir al partido de béisbol de los Bananas en el Vystar Ballpark o al juego de baloncesto de los Waves en la Vystar Arena, utiliza los puentes Hart o Mathews, o la avenida MLK para ingresar a la zona.

Estacionamiento y navegación marina:

El estacionamiento estará disponible a ambos lados del río, aunque será bastante limitado en Southbank.

Para los ciudadanos que asistan en bote, la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) prohíbe el anclaje en el canal de navegación. Las zonas permitidas estarán señalizadas por lanchas oficiales y se exhorta a los navegantes a permanecer en el lado donde se anclaron originalmente para garantizar un retorno seguro tras la pirotecnia.

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