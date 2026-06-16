Se estrella un avión B-52 en vuelo de prueba en California

LOS ÁNGELES — Un bombardero B-52 se estrelló poco después de despegar en una base de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el desierto de Mojave, al sur de California, y estalló en llamas el lunes, lo que provocó la muerte de las ocho personas a bordo, informaron oficiales militares.

Las imágenes aéreas mostraron que prácticamente no quedó nada de la aeronave, la cual cayó alrededor de las 11:20 a. m. durante una misión de prueba rutinaria en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, ubicada al norte de Los Ángeles. Una gran columna de humo negro se elevaba desde una extensa zona de desierto calcinado cerca de la pista de aterrizaje de la base, con vehículos de emergencia en los alrededores.

Entre los ocupantes del B-52 se encontraban contratistas del gobierno y militares uniformados. El fabricante de la aeronave, Boeing, confirmó el lunes por la noche que dos de sus empleados estaban a bordo.

Tras revisar las imágenes del accidente, se determinó que nadie podría haber sobrevivido, según declaró en una conferencia de prensa el coronel James Hayes, comandante adjunto del Ala de Prueba 412 en Edwards.

“Perdimos a ocho grandes estadounidenses”, dijo Hayes, y añadió que las autoridades están trabajando para notificar a sus familias.

No quedó claro de inmediato qué causó el accidente, y completar la investigación podría tomar hasta seis meses, señaló Hayes, aunque compartió que el B-52 estaba prestando apoyo al “programa de modernización de radar”.

El Boeing B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance que entró en servicio en 1955. Diseñado para transportar tanto armas convencionales como nucleares, ha sido utilizado en conflictos en los que ha intervenido el ejército estadounidense, desde Vietnam hasta Irán.

En 2025, Boeing envió un B-52 a Edwards con un nuevo sistema de radar modernizado. Un equipo de pruebas tenía previsto realizar actividades de ensayo en tierra y en vuelo en la aeronave a lo largo de 2026 para fundamentar una decisión de producción, según informó la Fuerza Aérea en un comunicado de prensa de 2025. El moderno sistema de radar de Barrido Electrónico Activo (AESA, por sus siglas en inglés) sustituyó al anticuado radar del avión para mejorar su eficacia. No estaba claro si este era el mismo avión implicado en el accidente del lunes.

La Base de la Fuerza Aérea Edwards alberga una gran parte de los esfuerzos de prueba y desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea de EE. UU. y se encuentra a unas 100 millas (161 km) al norte de Los Ángeles. El Ala de Prueba 412, que gestiona la base, también realiza pruebas de desarrollo de todos los aviones, sistemas de armas, software y componentes de la Fuerza Aérea antes de que el servicio los adquiera, así como a lo largo de su vida útil.

Esta vasta base en el desierto es el lugar donde el piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, Chuck Yeager, alcanzó una velocidad de Mach 1.05 y rompió la barrera del sonido en 1947.

El aeródromo permaneció cerrado durante la mayor parte del lunes y todos los aviones entrantes fueron desviados; sin embargo, reabrió para el acceso de personas a la base a última hora de la tarde. Los pases de visitante no comerciales para la base fueron suspendidos mientras los equipos de emergencia sofocaban las llamas.

Es demasiado pronto para saber qué pudo haber ocurrido. El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, se mostró profundamente entristecido por las vidas perdidas.

“Lamentamos esta pérdida y honramos el servicio de nuestros aviadores, civiles y contratistas que trabajan cada día para hacer avanzar nuestra misión”, expresó en una publicación en X.

La forma en que el B-52 se estrelló tan rápido después del despegue, sin ganar mucha altura ni llegar lejos, hace sospechar al experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti que se debió a algún tipo de fallo en el control de vuelo.

Es posible que los controles se hayan instalado de forma incorrecta tras un mantenimiento, explicó, o que se haya producido un problema catastrófico en el motor o el fallo de alguna pieza del equipo que se estaba probando.

“Creo que se trató definitivamente de un problema de controlabilidad. Ahora bien, no estoy seguro de si eso estuvo ligado a un fallo del motor, a un fallo del control de vuelo o al fallo de algún nuevo dispositivo de prueba”, afirmó Guzzetti, quien solía investigar accidentes tanto para la Administración Federal de Aviación como para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Aunque la Fuerza Aérea ha volado bombarderos B-52 durante más de 70 años, probar nuevos equipos en un avión puede generar nuevos desafíos.

“Un vuelo de prueba siempre es más arriesgado que las operaciones normales, por eso se cuenta con pilotos de prueba especialmente entrenados y se deben tener otros protocolos de seguridad”, apuntó Guzzetti.

En los últimos años, los accidentes de entrenamiento mortales de la Fuerza Aérea en EE. UU. han incluido:

2024: Un piloto instructor murió cuando el asiento eyectable se activó mientras la aeronave aún estaba en tierra en Texas.

Un piloto instructor murió cuando el asiento eyectable se activó mientras la aeronave aún estaba en tierra en Texas. 2022: La muerte de un cadete del ROTC de la Fuerza Aérea en un accidente que involucró a un Humvee durante un ejercicio de entrenamiento en Idaho.

La muerte de un cadete del ROTC de la Fuerza Aérea en un accidente que involucró a un Humvee durante un ejercicio de entrenamiento en Idaho. 2021: Dos pilotos de la Fuerza Aérea fallecieron al estrellarse un avión de entrenamiento cerca de un aeropuerto de Alabama.

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Toropin informó desde Washington, D.O. El redactor de transporte de AP, Josh Funk, en Omaha, Nebraska, y las reporteras de AP, Hallie Golden en Seattle y Jennifer Kelleher en Honolulu, contribuyeron a este articulo traducido del inglés y verificado por un edito de Telemundo Jacksonville.

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