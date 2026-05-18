Se expresa hombre golpeado por carro durante la carrera IRONMAN

Jacksonville, Fla. — Un carro golpeó a un hombre mientras competía en la carrera IRONMAN este sábado, 16 de mayo.

Zachary Stinson contó que estaba a punto de empezar su segunda vuelta en el curso de 112 millas, de ciclismo, cuando un carro viró justo al frente de su camino.

“Lo vi suceder en cámara lenta, pensando realmente: ‘Esto no está pasando’. Tuve que tomar una decisión; simplemente giré el cuerpo y frené con toda mi fuerza, pero no pude detener todo mi impulso,” relató Stinson.

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Stinson dice que la colisión lo dejó con una laceración en su cabeza y causó que sangrara.

La carrera IRONMAN se llevó a cabo el sábado en Jacksonville e impactó más de 50 carreteras y causó tapones que duraron varias horas.

IRONMAN Jacksonville (IRONMAN Jacksonville)

Stinson contó que mientras participa del evento estaba enfocado en su desempeño, no en su seguridad.

“He hecho el entrenamiento, he hecho todo lo que tenía que hacer. Dejo que IRONMAN se encargue de los detalles y se asegure de que sea seguro para los atletas,” puntualizó Stinson.

A pesar de lo ocurrido, el hombre dice que no culpa a nadie, sino que desea que se encuentre una solución respetuosa, que permita que todos le saquen provecho al evento.

“Siempre habrá desafíos, ¿verdad? Desafíos logísticos con una carrera de esta magnitud, que abarca 112 millas en una gran ciudad. “Simplemente requiere examinar todo con rigor, sin buscar culpables ni atribuir fallas; se trata, sencillamente, de determinar qué podemos mejorar,” puntualizó Stinson.

IRONMAN Swim Course (IRONMAN)

IRONMAN Run Course (IRONMAN)

IRONMAN Bike Course (IRONMAN)

Por su parte, la comisionada del Condado de St. John’s, Krista Joseph, se expresó sobre las preocupaciones de seguridad con el tránsito debido al IRONMAN, tras publicar en su página de Facebook que la junta de comisionados del condado nunca votó sobre el evento.

Krista Keating-Joseph Krista Keating-Joseph

Ella indicó que estuvo estancada en el tráfico por tres horas el sábado y alega que vio múltiples situaciones peligrosas entre carros y ciclistas.

“Vi camionetas...invadir el carril equivocadamente; vi a personas cruzar la calle corriendo para llegar al otro lado, en medio del tráfico. Era como una catástrofe,” relató Joseph.

La comisionada informó que la junta discutirá cómo evitar que una situación similar vuelva a repetirse en su próxima reunión, que se llevará a cabo el martes, 19 de mayo, a las 9 a.m.

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