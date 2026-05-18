Urgen a votantes del condado de Duval a actualizar sus registros de votación

Jacksonville, Fla. — El Supervisor de Elecciones del Condado de Duval, Jerry Holland, le está pidiendo a los votantes que actualicen sus registros, luego que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida implementó un nuevo sistema para los números en las licencias y tarjetas de identificación en en el 2024.

El cambio requiere que las licencias de conducir incluyan al menos cuatro números generados aleatoriamente, lo que impactará la verificación de los votantes para varias actualizaciones de registro, peticiones y solicitudes de voto adelantado y voto por correo.

Según oficiales, esta ley está diseñada para mejorar la seguridad y prevenir el robo de identidad. Sin embargo, a consecuencia del cambio, los votantes que hayan obtenido una nueva licencia de conducir, deberán asegurarse que la oficina del Supervisor de Elecciones tenga su número de línea más reciente en su registro.

Los votantes pueden actualizar su informacion al visitar duvalelections.gov

Otra opción es completar un formulario de solicitud de registro de votantes y enviarlo por correo a: 105 E. Monroe St., Jacksonville, Fla. 32202.

El Supervisor de Elecciones del Condado de Duval también enfatizó la importancia de hacer una rutina para verificar y actualizar tu registro siempre que haya un cambio en tu dirección, nombre, afiliación de partido, firma o número de licencia.

Para cualquier pregunta sobre las elecciones primarias o generales de este año, puedes visitar duvalelections.gov o contactar la Oficina de Elecciones del Condado de Duval, llamando al 904-255-VOTE (8683).

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