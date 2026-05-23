Hombre muere en accidente en 103rd Street, según FHP

JACKSONVILLE, Fla. — Un hombre de 50 años de Jacksonville murió en un accidente ocurrido la madrugada del sábado cerca de la rampa de entrada hacia la I-295 Norte, en el Westside de la ciudad, según la Patrulla de Carreteras de Florida.

Los troopers dijeron que el accidente ocurrió alrededor de las 3:35 a.m. en la intersección de 103rd Street y la rampa de entrada hacia la I-295 Norte.

Según FHP, el hombre de 50 años conducía un SUV hacia el oeste por 103rd Street cuando se pasó una luz roja y chocó contra otro SUV que intentaba girar a la izquierda para entrar a la rampa de la I-295 Norte.

Las autoridades dijeron que el impacto provocó que el primer SUV girara y se volcara.

El conductor de 50 años fue declarado muerto en la escena. FHP indicó que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

El otro conductor, un hombre de 18 años de Jacksonville, no resultó herido, según el reporte del accidente.

El accidente continúa bajo investigación.