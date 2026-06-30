JEA aprueba alza en tarifas de luz y agua en Jacksonville para octubre

La Junta Directiva de la Autoridad de Energía de Jacksonville (JEA) aprobó de manera unánime un incremento en las tarifas de electricidad, agua y alcantarillado. La medida, que entrará en vigor a partir del próximo mes de octubre, ha encendido las alarmas y provocado un profundo rechazo entre los residentes, quienes verán un impacto directo en sus facturas en medio de un panorama económico ya de por sí complejo.

El ajuste aprobado se situará en torno al 3,5 por ciento, lo que se traducirá en un costo adicional de entre 8 y 9 dólares mensuales para el cliente residencial promedio. A pesar de que la compañía de servicios públicos afirmó haber logrado mitigar el impacto mediante un ajuste de costos internos por el orden de los 80 millones de dólares, la directiva aseguró que el aumento era inevitable debido a proyectos de infraestructura y modernización que están en marcha o previstos para el futuro.

La justificación financiera de la empresa

Desde la perspectiva de JEA, la medida se plantea como un paso gradual necesario para garantizar la operatividad tras años de estabilidad en los precios. MG Orender, miembro de la Junta Directiva de JEA, explicó que la empresa se situó en un punto intermedio en comparación con otros aumentos propuestos en el sector, y anticipó que otras empresas de servicios públicos seguirán la misma tendencia.

Orender señaló que la compañía ha tenido que asumir cientos de millones de dólares en costos derivados del impacto del proyecto de ley 64 del Senado. Asimismo, recordó que JEA mantuvo congeladas sus tarifas durante once años en el servicio de agua y trece años en el de electricidad, por lo que define este recargo como una acción estrictamente destinada a cubrir los costos de operación actuales.

El impacto en el bolsillo de los ciudadanos

Frente a los argumentos institucionales de mantenimiento y modernización, la respuesta de los usuarios de Jacksonville ha sido de una oposición contundente. Con esta subida, las facturas mensuales en la ciudad superarán incluso a las que pagan los clientes en Miami, un factor que incrementa el descontento de una comunidad que ya lidia con el encarecimiento generalizado del costo de vida.

Los residentes locales coinciden en que sus presupuestos familiares se encuentran al límite. Ciudadanos como Nancy Pinto lamentan que los salarios actuales no son suficientes para cubrir las necesidades básicas, asegurando que hoy en día se trabaja únicamente para pagar cuentas. Por su parte, el residente César López cuestionó la oportunidad de la medida en un contexto de alzas constantes en la gasolina, los alimentos y los seguros de autos y vivienda, mientras que Liz Moya reiteró la afectación directa e inevitable que este tipo de incrementos genera en la población.

Perspectivas y posibles alivios

El debate público permanece dividido entre la versión oficial y la percepción ciudadana. Mientras JEA sostiene que los fondos son indispensables para la calidad de los servicios esenciales, quienes se oponen al recargo argumentan que la medida responde más a una reestructuración financiera interna de la empresa que a una verdadera necesidad de inversión en beneficio del consumidor.

Como única alternativa de alivio en el horizonte, la compañía mencionó que podrían registrarse disminuciones en las facturas si mejoran los términos y condiciones de la adquisición de los combustibles con los que se genera la energía a nivel local.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.