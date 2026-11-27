JACKSONVILLE, Fla. — Por primera vez en tres años, los viajes por Acción de Gracias registran un leve retroceso en Estados Unidos y el transporte aéreo muestra una caída marginal mientras las tarifas de avión más altas presionan los presupuestos familiares, según proyecciones de la AAA.

La organización proyecta que cerca de 5.96 millones de personas volarán dentro del país durante el período festivo del martes 24 al lunes 30 de noviembre, unos 12,000 viajeros menos que el año pasado.En general, unos 81.5 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas desde sus hogares, una reducción de 0.1% frente al año anterior que pone fin a tres años consecutivos de marcas récord de viajes por este feriado.

El economista Tulio Rodríguez señaló que, aunque el descenso es pequeño, resulta llamativo porque ocurre en medio de un encarecimiento generalizado de los viajes para las familias.

“Parece mentira, está disminuyendo el número de pasajeros y es una reducción de apenas 0.1%. Pero ocurre en un contexto en el que viajar resulta considerablemente más caro para las familias americanas”, dijo Rodríguez.

De acuerdo con datos de reservas de la AAA, los boletos nacionales de ida y vuelta promedian unos 800 dólares, un 17% más que hace un año. Ese incremento ha llevado a residentes como Bonnie Plaitez, de Jacksonville, a descartar el avión y viajar por carretera.“Me encantaría ir a ver la familia, pero con cómo están los precios de los aviones, mejor manejo”, expresó Plaitez.

En Florida, más de 4.2 millones de personas se desplazarán por carretera durante la temporada. Aunque el precio de la gasolina también supera al del año pasado, algunos conductores intentan compensar el gasto. Plaitez dijo que optó por un automóvil híbrido por su ahorro de combustible y utiliza aplicaciones móviles para ubicar estaciones más baratas.

“Por eso lo compré, porque es híbrido, me ahorra mucha gasolina. Se me hace mejor el viaje. Ir con un híbrido que un carro regular o por avión y como tengo la aplicación de gasolina que me sale más barato”, afirmó.

Aun así, conducir no siempre es más económico si se suman la distancia, la cantidad de personas a bordo, el hospedaje y la comida. Rodríguez advirtió que las cifras no deben interpretarse como un colapso del turismo ni del consumo, ya que el movimiento en terminales aéreas y carreteras sigue siendo elevado.

Entonces yo creo que debemos interpretar las cifras con cuidado, porque no estamos, no estamos definitivamente frente a un colapso del turismo y usted va a los aeropuertos, los va a encontrar lleno. No estamos frente a un colapso del consumo y no hay que ser alarmista, pero sí hay que llamar la atención de las cosas”, agregó el economista.

Para quienes salgan a carretera el miércoles, la AAA recomienda viajar antes del mediodía para evitar las horas de mayor congestión vehicular.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.